MELLI: "Mourinho? Non vogliamo una star del cinema" - PICCHERI: "Il suo arrivo darà una concreta accelerata al mercato"

È il Mourinho Day: il portoghese a breve arriverà nella capitale per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Roma. "Deve vincere il campionato, non vogliamo una star del cinema", dice Franco Melli. "Sono convinto che lo sbarco di Mourinho a Roma darà una concreta accelerata anche alle operazioni di mercato", è invece il pensiero di Stefano Piccheri.

Riccardo Cotumaccio si dice "gasato" per lo sbarco dello Special One.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Su Zaniolo sono molto preoccupato: non so come può rientrare, abbiamo visto tanti giocatori non rendere più come prima dopo infortuni gravi. Mourinho? Sono già gasato (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

L'arrivo di Mourinho? Volevo il bagno di folla ma ho capito che non potrà esserci. La Roma ha una serie di calciatori che deve cercare di cedere altrimenti poi iniziano le difficoltà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha 53-54 tesserati... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho? Deve vincere il campionato, non vogliamo una star del cinema (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il lato mediatico di Mourinho? E' importante e bello anche quello. La Roma ha giocatori scarsi per errori fatti in passato e pretende di fare plusvalenza. Non esiste, se vuoi vendere devi abbassare i prezzi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sono scettico sull'operazione Pau Lopez perché il Marsiglia perde a scadenza di contratto il secondo portiere, ma ha un'istituzione reale in porta che è Mandanda, capitano della squadra. È difficile pensare che il diritto di riscatto, che può diventare obbligo, possa concretizzarsi (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono convinto che lo sbarco di Mourinho a Roma darà una concreta accelerata anche alle operazioni di mercato. Mi aspetto nelle sue prime parole grande ambizione, porterà la sua consapevolezza, la sua voglia di lavorare, la sua forza d'urto (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)