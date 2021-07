LIVE - Mourinho day: tecnico e staff in partenza con l'aereo personale dei Friedkin, guidato da Dan. Atteso a Ciampino alle 14 (FOTO e VIDEO)

È finalmente arrivato il Mou-Day: José Mourinho è atteso all'aeroporto di Ciampino intorno alle 14 di oggi, dove atterrerà con un volo da Lisbona. Dopo l'arrivo, il nuovo allenatore giallorosso dovrebbe andare direttamente a Trigoria dove, a meno di permessi dell'ultim'ora, trascorrerà i 5 giorni di quarantena previsti dalla normativa anti-Covid. Di seguito tutti gli aggiornamenti dello sbarco dello Special One nella capitale:

LIVE

11.35 - Dan e Ryan Friedkin sono andati direttamente in Portogallo con il loro aereo personale, guidato dallo stesso Dan, a prendere Mourinho e i suoi collaboratori. Lo scrive su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

Josè #Mourinho con il suo staff all'imbarco.

A prenderli in Portogallo sono andati direttamente i Friedkin con il loro aereo personale, guidato dallo stesso Dan Friedkin. ✈️

Live @SkySport con tutti gli aggiornamenti. #MourinhoDay #EURO2020 #SkyEuro2020 pic.twitter.com/MjN4IHULpU — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 2, 2021

11.10 - Mourinho è in partenza dal Portogallo per raggiungere l'Italia: lo mostra lo stesso tecnico su Instagram con uno scatto in aeroporto con parte del suo staff (nella foto si vedono alla sua destra João Sacramento, vice allenatore, alla sua sinistra Nuno Santos, preparatore dei portieri, e Carlos Lalin, responsabile della riatletizzazione).

9.10 - Primo segnale per accendere i tifosi di José Mourinho. La Roma ha pubblicato sui propri canali social un video in cui il tecnico avvisa: "Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie, ci vediamo presto. Sto arrivando!".