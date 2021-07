VIDEO - Mourinho avvisa: "Tifosi della Roma, sto arrivando!"

Videomessaggio di Josè Mourinho direttamente ai tifosi della Roma: il video di un sorridente ed elegantissimo Special One è stato diffuso dai canali social del club. "Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie, ci vediamo presto. Sto arrivando!": questo il messaggio lanciato dal tecnico giallorosso, il cui sbarco nella capitale è previsto per le 14 di oggi all'aeroporto di Ciampino. Da lì Mourinho dovrebbe essere accompagnato direttamente al centro sportivo di Trigoria.