SABATINI: "Con l'Ajax la vera Roma può farcela" - BALZANI: "Belotti? Mi vengono i brividi..."

Tra il futuro in panchina e la partita con l'Ajax: le discussioni lungo le frequenze radiofoniche vertono sull'impegno in Europa League e sulla prossima stagione. "La Roma deve cambiare marcia contro l'Ajax, ma non so, e non credo, che in questo momento sia in grado di farlo", dice Roberto Pruzzo. Fernando Orsi aggiunge: "Non conosco il livello dell'Ajax, ma il problema è la Roma".

Francesco Balzani parla di Belotti, profilo circolato oggi: "Mi vengono i brividi a pensare a Belotti attaccante titolare della Roma". E di Conceiçao: "Mi preoccupa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma già da tempo aveva dato segnati di smarrimento, non era una coincidenza perdere tutti gli scontri diretti e vincere con le piccole. In Europa ha una partita difficile, ma l'Ajax vale più o meno lo Shakhtar e la vera Roma ce la può fare (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve cambiare marcia contro l'Ajax, ma non so, e non credo, che in questo momento sia in grado di farlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non conosco il livello dell'Ajax, ma il problema è la Roma. Arriva malissimo in una partita in cui si gioca tutta la stagione. Mi aspettavo di più da Fonseca e dalla squadra. Vedo poca reazione da parte dei giocatori (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Riesci ad andare oltre limiti e possibilità e a fare un campionato decisamente più dignitoso di quello che ti aspettavi, arrivando a giocarti il 3° posto fino alla fine di febbraio. È quasi ingiustificabile un crollo verticale dal punto di vista della testa, apparentemente delle motivazioni e del rendimento in campo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Al di là dei limiti e delle problematiche, la Roma settima a 4 punti potenziali dalla sesta mi sembra troppo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Conceiçao? È un ottimo allenatore, ma quanto lo reggerebbe la piazza di Roma? A Roma forse non siamo ancora pronti per vedere un ex Lazio sulla panchina giallorossa (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non si può sentire che la Roma è settima in classifica, non è accettabile. Servirebbe l'intervento della società, che deve occupare lo spazio mediatico ora preso da Pallotta. Io onestamente mi vergogno a disputare la Conference League (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per la Roma la migliore delle ipotesi è Sarri. Fino a qualche mese fa era Allegri, ma attenzione che si arriva a maggio e diventa Juric...Il nome di Conceiçao mi preoccupa. Mi vengono i brividi a pensare a Belotti attaccante titolare della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per la Roma conterà l'esperienza ma anche la condizione fisica. Non ho molta fiducia nei giallorossi, una volta ti esaltano la volta dopo ti smentiscono (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le dichiarazioni di Fonseca dopo Sassuolo mi hanno spiazzato, come si fa a dire che la Roma ha giocato bene. Ci sono tanti problemi in vista di giovedì, come ce li ha l'Ajax, ma se i giallorossi si presentano ad Amsterdam come a Reggio Emilia non hanno scampo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)