La Roma punta su Conceição ma torna in corsa Gasperini

Che la Roma, con il contratto di Paulo Fonseca in scadenza e l’Ajax all’orizzonte nei quarti di Europa League, stia già cercando il successore è un fatto noto. Che potrebbe essere, pensate un po’, ancora portoghese. Nella shortlist di Tiago Pinto è entrato il nome di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto che ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Con l'ex Lazio c’è stato un sondaggio molto diretto e molto recente con il suo entourage, nel quale si è parlato anche di programmi e investimenti. Conceiçao, anche lui in scadenza, ha respinto le proposte di rinnovo contrattuale del Porto perché vuole guardarsi intorno e decidere con calma. C'è poi Maurizio Sarri, che invece direbbe subito sì alla Roma se gli venisse prospettato un progetto concreto. Anche Sarri, attraverso l’agente Ramadani, ha avuto un paio di colloqui con Tiago Pinto. E già dallo scorso anno avrebbe preso in considerazione la Roma se non fosse stato legato contrattualmente alla Juventus, che gli dovrà versare 2,5 milioni dopo il 30 giugno come penale per il mancato rinnovo. In Serie A un profilo apprezzato è quello di Juric, senza contare Gasperini che può essere il jolly da calare quando nessuno più se lo aspetta.

(corsport)