ORSI: "La Roma ha il 60% di possibilità di passare il turno" - BALZANI: "Bisogna cambiare allenatore a prescindere dai risultati"

L'ostacolo Ajax tra la Roma e le semifinali di Europa League. Domani all'Olimpico la squadra di Fonseca affronterà gli olandesi nel ritorno dei quarti di finale, dopo la vittoria per 2-1 all'andata che, per Fernando Orsi, "è un risultato importante. Do ai giallorossi il 60% di possibilità di passare il turno". Si dice, invece, preoccupato Stefano Agresti perché "quando la squadra di Fonseca parte da dietro è un gioco al massacro".

Francesco Balzani torna a parlare del futuro in panchina: "Il cambiamento deve avvenire a prescindere dai risultati sportivi".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L'1-2 fuori casa è un risultato importante, ma la Roma deve fare attenzione. Do ai giallorossi il 60% di possibilità di passare il turno. Pellegrini? Forse non può fare più di questo, perché è un giocatore normale, non è un campione (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha un vantaggio importante, può condurre la gara a proprio piacimento. La cosa ideale sarebbe segnare subito smorzando definitivamente l'entusiasmo dell'Ajax (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha un vantaggio importante ma non determinante. È la classica gara da affrontare come se si partisse da 0-0, e poi conosciamo le fragilità psicologiche della Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Fonseca, se dovesse essere riconfermato, partirebbe con una spada di Damocle sulla testa, al primo errore si riparlerebbe di esonero. Il cambiamento, per me, deve avvenire a prescindere dai risultati sportivi. Vlahovic o Belotti? Entrambi sono molto difficili. Sarri accetterebbe subito la Roma e, senza fare grandi sogni, attualmente è il meglio che possiamo permetterci (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il tifoso della Roma vuole vincere e vuole il top, a partire dall’allenatore. Vlahovic? Se non puoi permetterti di spendere 40 milioni per quella che sarebbe la punta di diamante del mercato, stiamo messi male (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La gara di andata deve essere di insegnamento per la Roma, deve giocare come nel primo tempo di Amsterdam, mantenendo un certo equilibrio (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha dimostrato di poter reggere il confronto con l'Ajax, deve giocare senza paura e cercare di non prendere gol, almeno nei primi 20 minuti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quello che mi inquieta della Roma è il gioco dal basso, credo che debbano fare attenzione da questo punto di vista. Quando la squadra di Fonseca parte da dietro è un gioco al massacro (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)