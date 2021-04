FOCOLARI: "Roma senza motivazioni in campionato" - AGRESTI: "Tra Atalanta e Cagliari farà 0 punti"

Con le cronache sportive concentrate sulla Superlega, verso il fallimento, lungo le frequenze radiofoniche si discute di Roma-Atalanta, in programma domani. "La squadra non avrà il coltello tra i denti. In campionato i giallorossi non hanno motivazioni", sostiene Furio Focolari. Per Stefano Agresti "tra Atalanta e Cagliari la Roma farà 0 punti".

Di Sarri, accostato ai giallorossi, parla Jacopo Palizzi: "Sarebbe una grande crescita per la Roma".

La Roma gioca con la migliore formazione per prepararsi alla gara con lo United. Contro il Cagliari rigiocheranno altre riserve e poi andrà a Manchester a disputare la partita della vita. Tra Atalanta e sardi la Roma farà 0 punti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Spero che la Roma non annoveri solo sconfitte da qui fino alla fine del campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che domani vedremo la Roma più vicina a quella di Manchester (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma può perdere con l’Atalanta, ma gioca con la formazione tipo per prepararsi all’Europa League. La squadra non avrà il coltello tra i denti. In campionato i giallorossi non hanno motivazioni, è evidente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sarri? A me non fa impazzire ma è un grandissimo uomo di calcio, che ha fatto la gavetta e potrebbe trasmettere quei valori che ne hanno contraddistinto la carriera. Sarebbe una grande crescita per la Roma (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sarri è un signor allenatore, ha fatto grande il Napoli, vinto l'Europa League e un campionato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Superlega? La vergogna sta nel dover tornare indietro dopo 2 giorni da un progetto come quello. Perez e Agnelli dovrebbero sparire dal mondo del calcio (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)