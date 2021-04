AGRESTI: "Fonseca il migliore perché sopporta tutto" - PICCHERI: "Sogno di festeggiarlo per l'Europa League e poi sentire l'annuncio del nuovo allenatore"

La notte di Amsterdam nei commenti delle radio romane. "Rispetto al recente passato, la Roma ha dimostrato grande carattere e grande orgoglio" dice Andrea Pugliese. "Il migliore è Fonseca, perché sopporta di tutto" l'opinione di Stefano Agresti. "Fonseca non può accusare gli altri di dire bugie, quando il primo bugiardo è lui. È un bel paraculo, ha quella faccia da sofferente ma chiagne e fotte" la risposta di Ilario Di Giovambattista.

Stefano Piccheri: "Il mio sogno romanista è sollevare l'Europa League, festeggiare Fonseca e dopo un minuto sentire un dirigente che annuncia un altro tecnico: non si può aspettare il 20 giugno".

Capisco tutto, ma Fonseca non può accusare gli altri di dire bugie, quando il primo bugiardo è lui. È un bel paraculo, ha quella faccia da sofferente ma chiagne e fotte… Si percepisce che non è sereno, sa che non sarà l’allenatore il prossimo anno. Vi svelo un retroscena: dopo il Milan ha avuto problemi anche con Villar, una discussione grossa a Trigoria legata al fatto che tiene troppo palla. Praticamente da quella partita è scomparso, lo utilizza con il contagocce… Ha discusso con Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Florenzi, Dzeko, ora pure Villar… Sarà pure bravo ma ha un carattere particolare, è molto permaloso (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La vittoria di ieri è importante non solo per il risultato prezioso in vista della gara di ritorno, ma soprattutto per la reazione che c'è stata nel momento più difficile, quando si è rischiato di capitolare in occasione del rigore. Rispetto al recente passato, la Roma ha dimostrato grande carattere e grande orgoglio. L'aspetto emotivo di questa vittoria è il più importante. Speriamo sia la vittoria della svolta, per un finale di stagione straordinario (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

La Roma ha il 70% di possibilità di passare il turno, è passata dalla polvere alle stelle, ad un certo punto stava crollando miseramente. Fino al rigore parato ha giocato una partita mediocre, il risultato e lo sforzo va premiato ma non si può dimenticare cosa è stato fatto per larga parte della partita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il migliore è Fonseca, perché sopporta di tutto. La Roma potrebbe arrivare in semifinale di Europa League e sembra che intorno a lei ci sia sempre la guerra. Si evidenziano sempre i problemi, che vinca o che perda è sempre un macello, il 2-2 con il Sassuolo è stato trattato come una sconfitta per 7-0 con la Pergolettese. Fonseca viene criticato per lasciar fuori Fazio e Juan Jesus, ma non mi pare che parliamo di Nesta o Cannavaro… Fonseca perde sempre anche quando vince, un clima così attorno ad un allenatore l’ho visto raramente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Una partita dalle mille sfaccettature. Il rigore doveva ‘ammazzare’ la Roma, invece, grazie a quell’episodio, è tornata in partita. Ieri Fonseca l’ha preparata bene, bisogna iniziare a chiedersi come mai il portoghese le partite europee le riesce a preparare bene mentre in Italia no (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Una gran bella impresa non solo per la Roma. Fonseca sta lavorando bene e i giudizi si danno alla fine, il fatto che la Roma sia l’unica italiana in corsa in Europa è un merito per il calcio italiano, specie quest’anno (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

E' stata una vittoria 'ranieriana', di quelle che la Roma portò a casa spesso nella stagione che la vide sfiorare il titolo con il tecnico testaccino. Un successo prezioso, che fa godere anche se si sono visti i soliti errori. Credo sia fondamentale non pensare che il campionato sia finito: sarà una sfida Lazio-Roma per il sesto posto. Il mio sogno romanista è sollevare l'Europa League, festeggiare Fonseca e dopo un minuto sentire un dirigente che annuncia un altro tecnico: non si può aspettare il 20 giugno (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Spero che qualcuno abbia visto Pau Lopez ieri sera e che se lo porti via presto, se quello è un portiere... Secondo me la Roma non vede l’ora di darlo via. Fonseca non può andare in contrasto con tutti, non va mica bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il gol di Pellegrini? Ma che era un tiro quello? Non era nemmeno punizione… Il gol non riabilita la sua prestazione. Pau Lopez ogni tanto si ricorda di essere un portiere e di quanto è costato (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La cosa buona è che si riparte da un ottimo risultato, per il resto…Salvo Dzeko, che ha fatto una buona partita in tutti i sensi, è tornato il leader che deve essere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)