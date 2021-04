VIDEO - Le reazioni e le esultanze nelle radiocronache di Ajax-Roma

Una serata romanista. La campagna europea della Roma regala una notte di godimento ai tifosi giallorossi grazie alla vittoria per 1-2 in casa dell'Ajax col rigore parato da Pau Lopez, la rete di Pellegrini su clamoroso errore del portiere avversario fino alla tremenda girata al volo di Roger Ibanez che completa la serata da sogno.

Riviviamola allora con le reazioni nei commenti in diretta lungo le radiocronache:

Così Francesco Repice e Beppe Dossena, per la Rai, accompagnano il tiro di "una violenza inaudita" da Ibanez. Per un "risultato che ci fa molto, molto piacere per il movimento calcistico italiano".

"E' il gol ci cambia la vita" urla un Federico Nisii trasfigurato nell'esultanza finale:

"Ibanez, Ibanez, Ibanez, Ibanez" ripete ossessivamente Alessandro Paglia nel commento di "Roma Radio".