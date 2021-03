PICCHERI: "Con Gasperini la Roma sarebbe seconda" - BALZANI: "Fonseca ha capito poco del calcio italiano"

Alla vigilia di Fiorentina-Roma, le discussioni di speaker e opinionisti delle frequenze giallorosse si concentrano ancora sulla questione "big match" falliti dalla squadra di Fonseca. Un tecnico che "non è riuscito a colmare il gap con altri tecnici come Gasperini, con il quale a mio giudizio la Roma oggi sarebbe seconda", secondo l'analisi di Stefano Piccheri. "In un anno e mezzo, Fonseca ha capito poco del calcio italiano" rincara Francesco Balzani.

Prime critiche anche a Villar, con Nando Orsi che dice: "E' un ragazzino, quando si alza l'asticella soffre". "Troppo leggero e giovane, contro certe squadre può andare in difficoltà" aggiunge Roberto Pruzzo.

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Ho provato grande imbarazzo nel vedere la Roma nella prima mezz'ora contro il Milan, come era avvenuto col Siviglia, contro la Lazio o a Napoli. Speri sempre che qualcosa possa migliorare, invece abbiamo vissuto un'altra serata triste. Assistiamo ad una Serie A di basso livello e a mio modo di vedere questo era l'anno degli allenatori: Fonseca non è riuscito a colmare il gap con altri tecnici come Gasperini, con il quale a mio giudizio la Roma oggi sarebbe seconda. Fonseca in un anno e mezzo ha dimostrato che non riesce a far fare il salto di qualità ad un gruppo che viene deprezzato dalla piazza, perché è lo stesso allenatore che non riesce a valorizzarlo (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Villar è troppo leggero e giovane, contro certe squadre può andare in difficoltà. I problemi della Roma a centrocampo sono chiari, ma non credo che Fonseca torni indietro. In attacco credo che il portoghese stia pensando seriamente a Mkhitaryan falso nove (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini può fare benissimo il centrocampista, Cristante idem, sarebbe il suo ruolo. Qual è l'identikit che Fonseca fa di questi due giocatori? Perché non li vede nei loro ruoli? (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In un anno e mezzo in Italia, Fonseca non mi dà l’idea di aver capito molto del calcio italiano (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se ci basiamo sui fatti attuali, a giugno la Roma non potrebbe permettersi né Sarri, né Allegri. Non solo per gli ingaggi ma perché comportano degli investimenti sul mercato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Villar è un ragazzino, quando si alza l'asticella soffre. Veretout è molto forte, ma serve un centrocampista in più (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita con la Fiorentina è fondamentale, un altro passo falso complicherebbe tantissimo la corsa alla Champions. La fortuna della Roma è che anche le altre non corrono e basta poco per rimettersi in carreggiata (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Se il quarto posto diventa una questione di vita o di morte per la Roma, allora non è cambiato molto dalla gestione Pallotta (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Chi non ha le fette di salame davanti agli occhi le cose le ha viste: Mayoral non ha le caratteristiche per risolvere le partite (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)