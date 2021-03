VILLAR: "Potevo tornare al Valencia ma la Roma ha spinto di più"

MOVISTAR - In un reportage sull'ascesa di Gonzalo Villar, divenuto in pochi mesi centrale nello scacchiere della Roma, arriva il resoconto del centrocampista spagnolo sull'ultimo anno che l'ha visto passare dalla B spagnola ad una squadra d'alta classifica in Serie A: "Non potevo chiedere di meglio quest’anno. Non ricordo molti giocatori che hanno fatto un salto del genere dalla serie B".

Sul suo modo di giocare: "Mi piace tenere il pallone, quando lo passo spero sempre che torni rapidamente a me in modo che io possa di nuovo girarlo subito sull’altro lato del campo. Ho una responsabilità senza dubbio molto grande perché sono in un grande club, però non la sento più di tanto perché faccio quello che mi piace".

Com'è nato il suo trasferimento alla Roma? Il numero 14 risponde: "Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che mi voleva la Roma, anche se il sabato avevo una partita da giocare. Anche il Valencia mi ha prospettato la possibilità di tornare lì, ma la Roma ha spinto più forte e io vado dove mi vogliono di più".