BALZANI: "Se non c'è Allegri, ok Sarri" - AGRESTI: "Con lo Shakhtar non è chiusa, ma impossibile pensare che la Roma possa uscire"

Tra l'Europa League e il campionato: domani lo Shakhtar Donetsk, domenica il Napoli. La Roma, forte del 3-0 dell'andata, si gioca la qualificazione ai quarti della competizione europea domani a Kiev: "La partita non è chiusa. Devi giocare da loro, c’è il pubblico e la Roma con le assenze non è messa benissimo. Però uscire dopo il 3-0 dell’andata sarebbe clamoroso", dice Stefano Agresti. Per Fernando Orsi la gara con il Napoli "sarà determinante per il futuro".

E del futuro in panchina parla Francesco Balzani: "Se l’alternativa Allegri non c’è, direi di sì a Sarri, non mi è molto simpatico ma riconosco la bravura dell’allenatore".

La Roma credo sia super favorita domani sera. Non bisogna dare alibi alla squadra, non partecipare alla Champions per la Roma sarebbe molto grave. La Roma dopo che perde una partita o fa una serie negativa poi si rialza sempre, però se la squadra gioca come con il Parma non si qualifica, rischia l’imbarcata (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Friedkin avesse preso la Roma senza il decennio pallottiano, avrei preso Sarri come allenatore, senza problemi. Ma qui non si vince da anni e Sarri non è il tipo di allenatore che non ti permette di competere per un titolo, servirebbe più uno come Allegri. Per il mercato estivo mi aspetto un botto, se non addirittura un paio, perché la mia idea resta che la Roma debba lottare per lo scudetto, ma la realtà è quella che è… Molto più probabile che arrivino solo un portiere e un attaccante, ma non sarebbe sufficiente (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se l’alternativa Allegri non c’è, direi di sì a Sarri, non mi è molto simpatico ma riconosco la bravura dell’allenatore. Per ora sei da quinto-sesto posto, con un portiere e un attaccante forti e Sarri in panchina puoi puntare al terzo o al quarto, dipende cosa fanno le altre sul mercato. Poi se l’attaccante si chiama Rashford il discorso cambia… Avendo preso Tiago Pinto, aspettiamoci nomi che non conosciamo. Penso che Mkhitaryan rinnoverà il contratto, sarebbe un delitto perderlo. Kluivert? Non giocherebbe nemmeno nel Benevento… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le caratteristiche dello Shakhtar sono quasi come quelle del Parma, loro ti aspettano e poi ripartono. La Roma deve fare attenzione a questo aspetto e penso che con un po’ di attenzione la partita si può portare a casa. Non sarà semplice visto che loro attaccheranno e avranno il pubblico dalla loro parte. Io credo che la Roma abbia però il dovere di portare a casa la partita e la qualificazione. In campionato la partita con il Napoli sarà determinante per il futuro, se vinci recuperi in classifica ma se perdi si creano grandi problemi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I cambi effettuati nella partita con il Parma non hanno portato a nulla. In un momento decisivo della stagione devi avere più giocatori possibile a disposizione e qualcuno è evidentemente indietro. Mancano Veretout, Smalling, davanti manca completamente Dzeko che ha segnato pochissimo. Mettiamo poi Mkhitaryan che è stato il giocatore in più fino a questo momento. Giusto far girare alcuni calciatori domani sera, ma c’è sempre un piccolo rischio da considerare. La Roma con il 3-0 può stare tranquilla e dopo arriva la partita con il Napoli in cui le condizioni fisiche potrebbero fare la differenza. Partita delicata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita di domani dal punto di vista tecnico dovrebbe essere di amministrazione da parte della Roma, il vantaggio è talmente ampio che potrebbe riuscire a controllare la partita senza problemi. La cosa importante sarà quella di gestire bene lo spostamento, ed è compito della società farlo, visto che si va a giocare in casa dello Shakhtar e poi si rigioca domenica. La Roma è una delle migliori squadre del campionato e ha tutte le possibilità per dire la sua ancora (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita non è chiusa. Devi giocare da loro, c’è il pubblico e la Roma con le assenze non è messa benissimo. Però uscire dopo il 3-0 dell’andata sarebbe clamoroso. A Parma la Roma ha giocato una partita pessima, però pensare che la squadra possa uscire mi pare impossibile. Il rischio è quello di andare lì e giocare in punta di piedi, questo non te lo puoi permettere, ma se i giallorossi giocheranno seriamente non ci sarà nulla da temere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io resto del parere che se la Roma ha dato 3 gol allo Shakhtar può anche accadere il contrario domani sera. Gli ucraini sono una squadra particolare, capace di battere il Real. Però la squadra vista a Roma è un’altra cosa. Non sarà facile per i giallorossi, subentra sempre l’orgoglio in questi casi. Se la Roma vuole essere una squadra giusta per questa competizione allora deve andare a vincere anche in Ucraina (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La cosa è strana è che oggi non si gioca Juventus-Napoli, i partenopei avrebbero fatto sì 8 partite in 3 giorni, ma come tutti (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)