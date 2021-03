AGRESTI: "Più facile puntare all'Europa League che al 4° posto per la Roma" - BALZANI: "Stasera sconfitta ma qualificazione"

Questa sera Shakhtar-Roma, domenica Roma-Napoli. "4 giorni che rappresentano tanto per il futuro della Roma e anche per quello di Fonseca" dice Guido D'Ubaldo. "Credo che la Roma perderà ma non penso uscirà" la previsione di Francesco Balzani per stasera. "Per la Roma paradossalmente è più facile puntare all’Europa League che al quarto posto, visto che ci sono ostacoli complicati, ci sono troppe partite di mezzo" analizza Stefano Agresti.

Chiusura di Augusto Ciardi: "In difesa o a centrocampo, credo che Cristante lo vedremo sempre da qui alla fine, salvo infortuni".

La Gazzetta titola “Milan tiraci su” e dedica mezza riga alla Roma. Quindi le sorti del calcio italiano sono appese al Milan, non alla Roma che ha fatto un sedere così allo Shakhtar una settimana fa… Ma ci voleva tanto a scrivere “Roma e Milan tirateci su”? Vorrei semplicemente un po’ di equilibrio e meritocrazia, la Roma merita considerazione per quanto sta facendo in Europa (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita di Parma è stata molto deludente, pensavo che almeno con le piccole si potesse continuare con il cammino verso il quarto posto. La Coppa è una rottura di scatole, anche se il 3-0 dell’andata dovrebbe dare ampie garanzie, perché 2 giorni dopo ci si gioca una bella fetta di possibilità con il Napoli. E’ una settimana complicata. Spero si possa recuperare qualcuno, se Pedro sta così meglio inventarsi qualcos’altro. Gli attaccanti della Roma non segnano da un bel po’. Andare avanti in Europa League sarebbe un bel segnale per un campionato in cui conta di più arrivare quarti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha tre quarti di qualificazione in pugno. La partita con il Parma mi ha scioccato, non so quale Roma vedremo stasera. Deve gestire un vantaggio enorme e non pensare al Napoli. In 4 giorni si gioca tutto (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In difesa o a centrocampo, credo che Cristante lo vedremo sempre da qui alla fine, salvo infortuni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza Veretout, la Roma in questo momento non può prescindere da uno tra Cristante o Diawara a centrocampo (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

La Roma deve evitare di prendere gol subito. Non posso pensare che la Roma non passi il turno, si parte da un 3-0. Cosa diremmo domani mattina se succedesse questo? Sarebbe una tragedia. Penso che andranno in campo con una mentalità differente rispetto a Parma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha dato una dimostrazione di superiorità netta all’andata. Deve evitare solo di aver paura. Non esageriamo a caricare la partita, la Roma mi sembra abbastanza al sicuro e non era affatto scontato che si vincesse con quella facilità all’andata (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I colleghi ucraini hanno visto Parma-Roma e credono si possa fare. Credo che la Roma perderà ma non penso uscirà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dopo la partita di Parma mi sono un po' preoccupato. Nel calcio può succedere di tutto, il 3-0 non ti può mettere al riparo da qualsiasi rischio. Sarà una partita tosta, e la Roma che ho visto a Parma mi fa preoccupare (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)

Sono 4 giorni che rappresentano tanto per il futuro della Roma e anche per quello di Fonseca. I primi 3 posti in classifica li ritengo già assegnati, quindi lo scontro diretto con il Napoli vale tanto. La Roma è la stessa dello scorso anno, ha solo 2 punti in più: in cosa è migliorata? (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per la Roma paradossalmente è più facile puntare all’Europa League che al quarto posto, visto che ci sono ostacoli complicati, ci sono troppe partite di mezzo. In Europa ci sono 3-4 concorrenti toste con cui però la Roma se la può giocare. Roma-Napoli è una partita difficilissima, loro la preparano da 8 giorni, la Roma la preparerà in un giorno (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per il quarto posto è durissima per la Roma, ha l’impegno delle Coppe mentre le altre no. È più facile puntare all’Europa League e battere una squadra inglese in una partita secca che arrivare davanti ad Atalanta, Napoli e Lazio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)