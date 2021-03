SHAKHTAR DONETSK-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tridente tutto spagnolo, Pellegrini riposa

LAROMA24.IT - Turn over ma non troppo. La Roma in Ucraina cerca di strappare il pass per i quarti di Europa League, con un occhio anche alla sfida decisiva con il Napoli di domenica prossima. C'è poco tempo per recuperare e Paulo Fonseca, che tiene alta la tensione nonostante sia forte del 3-0 dell'andata, dovrà dosare le energie. Stasera in avanti ci sarà un tridente tutto spagnolo, con Pedro e Perez alle spalle di Mayoral. A centrocampo riposa Pellegrini, in mediana riproposta la coppia Diawara-Villar. In panchina anche Spinazzola, dal 1' avrà spazio Bruno Peres (squalificato in campionato) a sinistra, con Karsdorp sulla fascia opposta. In difesa ci saranno Kumbulla e Cristante, con un possibile ballottaggio Mancini-Ibanez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

IL TEMPO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pedro,Carles Perez; Borja Mayoral.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

LEGGO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.