PRUZZO: "Mettere un centrocampista in difesa sta diventando un problema" - BALZANI: "Smentite sulla sfuriata dei Friedkin"

Vigilia di Roma-Young Boys, "un modo per testare la capacità di reazione dei giallorossi" per Alessio Nardo, anche in vista della gara col Sassuolo. "Quello di abbassare un centrocampista sulla linea di difesa sta diventando un problema. C'è bisogno anche di Diawara, deve recuperare una condizione buona" dice Roberto Pruzzo.

Infine, riporta Francesco Balzani: "La sconfitta di Napoli non ha lasciato contenti ovviamente i Friedkin ma sulla sfuriata di Dan e Ryan sono arrivate secche smentite dalla società".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Sarebbe importante dimenticare la sconfitta di Napoli con un Sassuolo che al momento ha fatto meglio della Roma. Sarà un modo per testare la capacità di reazione dei giallorossi. Contro il Napoli una delle peggiori prestazioni di Dzeko alla Roma, ma sono convinto che, come Kumbulla, il bosniaco abbia bisogno di recuperare condizione dopo il Coronavirus. Sono convinto che domenica lo vedremo molto più brillante (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Se mettiamo in discussione l'amore di Totti per la Roma in base ad un like ad un post di Manolas siamo fuori strada... (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Quello di abbassare un centrocampista sulla linea di difesa sta diventando un problema. C'è bisogno anche di Diawara, deve recuperare una condizione buona. Veretout è il motore della squadra, c'è poco da fare. E' un'assenza che pesa anche se la partita del Napoli ha evidenziato una carenza totale. Mi aspettavo un altro tipo di partita. La Roma deve voltare subito pagina (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Al momento l'assenza più importante è quella di Veretout (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La sconfitta di Napoli non ha lasciato contenti ovviamente i Friedkin ma sulla sfuriata di Dan e Ryan sono arrivate secche smentite dalla società. A Fonseca do le colpe per una mancata crescita caratteriale, sua e della squadra, ma non sulle scelte di domenica, avrei fatto le stesse (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi aspetto una crescita di Dzeko. L'assenza di Veretout è importante: lui e Pellegrini erano diventati complementari. Il Sassuolo è battibile ma la partita va giocata in modo intelligente (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con Silvestri non staresti prendendo un gran portiere ma un buon numero 1. Per me il migliore è Cragno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)