DI GIOVAMBATTISTA: "Ds? Ho la sensazione che alla fine sarà Paratici..." - NARDO: "Avrei richiamato Petrachi"

Nella settimana che rivedrà la Roma tornare in campo - domenica contro il Parma all'Olimpico -, la questione direttore sportivo e Florenzi, ieri capitano dell'Italia contro la Polonia, accendono le discussioni lungo le frequenze radiofoniche. "Ds? Io avrei richiamato Petrachi", dice Alessio Nardo, mentre per Ilario Di Giovambattista "alla fine sarà Paratici".

"Florenzi è stato buttato via dalla Roma come un lebbroso, qualcuno deve spiegare cosa è successo", è il pensiero di Mario Mattioli sull'ex 24 giallorosso, ora in prestito al Psg.

Ds? Andrei su un profilo italiano. Io avrei richiamato Petrachi. Ci siamo già scottati con l'esperienza di un direttore sportivo straniero (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Florenzi è stato buttato via dalla Roma come un lebbroso, qualcuno deve spiegare cosa è successo. Ieri era il capitano dell'Italia (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Ds? Ho sempre la sensazione che alla fine sarà Paratici, non è mai uscito dal radar di Friedkin (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Ds? Bisogna stare attenti perché la Roma non può spendere come ha fatto Monchi. Bisogna investire sul settore giovanile (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Krosche? Ha fatto grandi cose al Paderborn, è un ds giovane, uno scopritore di talenti e verrebbe volentieri alla Roma. In queste ore si sta liberando dal suo contratto con il Lispia, anche se sembra la storia già vista con Campos. C'è comunque fiducia. Nella lista rimane anche Berta, bisogna capire se vuole lasciare l'Atletico (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Florenzi? Per mille motivi è il giocatore più affidabile a destra, volendo la Roma ha in casa l'esterno destro...(JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)