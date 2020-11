Nuovo ds Roma, il casting infinito

I Friedkin continuano la loro ricerca di un dirigente che possa assumere il comando dell’area sportiva. Nei tanti casting sostenuti in queste settimane in giro per l’Europa, non hanno ancora trovato il profilo giusto, che risponde ai requisiti richiesti. Che sono pochi ma semplici: il nuovo d.s. deve essere prima di tutti uno scout, in grado di andare a scovare in giro i giovani di prospettiva, deve vivere la quotidianità della squadra e mettere la propria faccia nelle scelte. Nelle ultime ore hanno preso quota i nomi di Markus Krosche, quarantenne d.s. del Lipsia, e quello di Frank Arnesen, danese di 64 anni, attualmente direttore tecnico del Feyenoord. Il primo ha sostituito al Lipsia un mostro sacro come Rangnick e dopo aver fatto molto bene al Padeborn. Arnesen, invece, tra Psv, Chelsea e Tottenham ha vinto titoli (7 con i Blues) e scoperto talenti straordinari: dal brasiliano Ronaldo, voluto giovanissimo al Psv, a Stam, van Nistelrooy e Robben, Essien, Obi Mikel, Sturridge, Ivanovic.

(corsera)