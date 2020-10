BIAFORA: "Boldt? Fa capire che i Friedkin sondano anche nomi poco conosciuti" - PRUZZO: "Mayoral mi sembra un po' confusionario"

Dalle pagine della rassegna stampa spunta il nome di Jonas Boldt come possibile ds del futuro. "Questo ci fa capire che i Friedkin stanno sondando nomi magari anche poco conosciuti", aggiunge Filippo Biafora. "Campos? Credo che un ruolo nella Roma possa averlo" il pensiero di Paolo Rocchetti.

"Mayoral? L’ho visto mezza volta, mi sembra un po’ confusionario" il giudizio di Roberto Pruzzo sul nuovo attaccante giallorosso.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ds? Bisogna aspettare ancora un po'. Alcuni, nonostante le smentite, mi dicono di aspettare l'evolversi della faccenda Paratici-Juve. Campos? Credo che un ruolo nella Roma possa averlo (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Boldt? Giovedì scorso c'è stato un incontro con i Friedkin. Un nome che magari non accende gli entusiasmi. Cresciuto nel Leverkusen come scout per poi diventare ds, oggi è all'Amburgo. Detto questo non significa che sarà lui il ds della Roma, ma sicuramente è in lizza. Questo ci fa capire che i Friedkin stanno sondando nomi magari anche poco conosciuti (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Per domenica sono curioso di vedere in quale parte del campo giocherà Pellegrini, per me deve giocare dalla trequarti in su perché lì può essere decisivo e ti regala un qualcosa in più anche in zona gol. Mayoral? L’ho visto mezza volta, mi sembra un po’ confusionario. Se l’hanno paragonato a Raul mi sa che si sono allargati un po’ troppo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Secondo me la Roma è una buona squadra, ora Fonseca deve dare segnali importanti e far capire se è carne o pesce. Il club non lo ha trattato bene, non gli ha dato piena fiducia, però anche lui quest’anno deve dare una impronta diversa deve essere più decisivo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Credo la Roma rimandi l'operazione Milik all'anno prossimo. Prenderlo sarebbe una grande occasione. Il rapporto tra il giocatore e la Roma è rimasto buono (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

In questo momento alla Roma non servirebbe molto Milik, non so se sia il caso di fare una spesa del genere a gennaio, soprattutto visto il bilancio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Milik? La Roma non ne ha bisogno a gennaio. Considerando l'età di Dzeko lo prenderei l'anno prossimo, spendendo zero (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)