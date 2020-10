Roma alla tedesca. Per il ruolo di ds spunta Boldt dell'Amburgo

IL TEMPO (A. AUSTINI - F. BIAFORA) - Dopo il colloquio di agosto a Londra con Ralf Rangnick, i Friedkin continuano a guardare in Germania per cercare il nuovo direttore sportivo della Roma. Giovedì scorso, Dan e Ryan hanno incontrato all’estero Jonas Boldt, attuale ds dell’Amburgo, club con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Una chiacchierata lunga tre ore in cui il manager ha spiegato ai proprietari giallorossi le sue idee. 38 anni, Boldt è cresciuto sotto la supervisione di Rudi Voeller nel Bayer Leverkusen, dove ha iniziato a lavorare da scout e osservatore, fino alla direzione sportiva del club. I texani continuano a muoversi in autonomia e su più tavoli a livello internazionale, mentre il Ceo Guido Fienga attende ancora Paratici. Il dirigente juventino domani, in occasione dell’assemblea dei soci della Juventus, scoprirà il suo futuro.