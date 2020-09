PRUZZO: "La Roma si è indebolita" - COTUMACCIO: "De Sciglio è tutto ciò che il romanista non vuole più vedere"

Si è acceso il mercato della Roma: l'arrivo di Kumbulla, atteso nella capitale nel pomeriggio, quelli sempre più vicini di Milik e De Sciglio. L'etere romano discute dei nomi che circolano in orbita giallorossa. "De Sciglio e l’esatto emblema di tutto ciò che il tifoso romanista non vorrebbe più vedere" l'opinione di Riccardo Cotumaccio. "Kumbulla? A me piace, ha fatto un'ottima stagione, ma il suo arrivo non deve escludere il ritorno di Smalling" dice Giovanni Parisi.

Il giudizio, complessivo, di Roberto Pruzzo: "La Roma, vedendo i giocatori in uscita e quelli presi, si è indebolita".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

I numeri dell'operazione Kumbulla sono diversi dai 30 di cui si parlava nelle ultime ore. Operazione intelligente che mi convince. Su De Sciglio ho dei dubbi dal punto di vista della tenuta fisica (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

De Sciglio giocava sempre con Allegri, poi con Sarri non giocava mai. Oggi potrebbe essere il giorno di Milik. Lui non ha mai rifiutato la Roma e il contratto per lui è molto grande, parliamo di quasi 5 miloni. Alla fine si farà e Dzeko andrà alla Juventus, dopo aver chiesto di essere ceduto a causa dei suoi malumori con Fonseca (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Se arriva Smalling non dico che la Roma si è rafforzata ma non si è neanche indebolita. Milik fa gli stessi gol di Dzeko. Per il bosniaco diciamo che è più facile per la Juve prenderlo, perché io se dovessi scegliere prenderei Suarez. Tra tre giorni inizia il campionato e i bianconeri sono senza centravanti, devono accelerare (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

De Sciglio e l’esatto emblema di tutto ciò che il tifoso romanista non vorrebbe più vedere: il buon giocatore che però non ha continuità fisica per colpa dei reiterati infortuni. Dzeko? Se Roma e Juve trovano un accordo è perché il bosniaco vuole andarsene ed evidentemente la cessione fa bene alle casse di Trigoria (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tutto ruota attorno a Smalling. Kolarov è andato via ma era in parabola discendente. Dzeko anche andrà via ma non è un giocatore di prospettiva vista l’età. Se la Roma dovesse però prendere Smalling sarebbe più forte soprattutto pensando al prossimo anno. Zaniolo non ci sarà tutto l’anno ed è una mancanza grande per i prossimi nove mesi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Le scelte di Fonseca hanno avuto un'ampia incidenza sul mercato della Roma. Vediamo se si riuscirà ad accontentarlo anche su Smalling, ma per prenderlo deve essere ceduto uno tra Fazio e Jesus (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma, vedendo i giocatori in uscita e quelli presi, si è indebolita. Io spero che Smalling arrivi e diventi leader della difesa e a quel punto ci si può ragionare. Milik è un ottimo attaccante, ma se dietro non riprendi Smalling ti indebolisci automaticamente. Dzeko guadagnava troppo ed era un fardello troppo pesante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto bene a prendere Kumbulla con questa modalità di pagamento. Comunque per me i giallorossi con questo mercato in entrata e in uscita sono meno forti dello scorso anno. Tutto dipende dall’acquisto o meno di Smalling (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La cifra per Kumbulla è alta, però il ragazzo è bravo e c’era anche il derby con la Lazio per il cartellino del giocatore. Però accanto a questi giovani ci vuole un esperto e quello esperto è un altro, è Smalling. La Roma sta facendo un’operazione di svecchiamento e di riduzione dei costi soprattutto (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Io penso che l’acquisto Kumbulla sia positivo. Lo cercavano due squadre che sono arrivate davanti alla Roma in campionato, Inter e Lazio. Ragionando sul prezzo non credo che il problema sia tanto quello quanto il fatto del chi mettiamo intorno a una difesa molto promettente ma anche molto giovane. L’aggiunta di De Sciglio è positiva, perché perdi un grande giocatore di esperienza e carisma come era Kolarov e lo rimpiazzi. La Roma perde molti giocatori simbolo dello sorso anno, però quella squadra ha raggiunto il quinto posto e non ci ha fatto esaltare come si pensava (ALVARO MORETTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Se non dovessi arrivare a Smalling, un nome valido per un difensore d'esperienza che conosce già il campionato potrebbe essere quello di Pezzella che completerebbe comunque alla grande il pacchetto dei centrali (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Kumbulla? A me piace, ha fatto un'ottima stagione, ma il suo arrivo non deve escludere il ritorno di Smalling. Mi aspetto l'acquisto dell'inglese o comunque un giocatore simile per completare la difesa (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Florenzi? Ci si dimentica che il giocatore non ne voleva sapere di restare a Roma, quindi non è vero che è stato cacciato via. Poi non mi ricordo queste prestazioni da fenomeno negli ultimi 3 anni...chiedete ad Allegri se preferisce Florenzi o De Sciglio (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)