Malen, dal trattamento speciale in allenamento all'incontro con un tifoso a Trigoria: "Vi porto in Champions!"

Donyell Malen è l'uomo del momento in casa Roma e Gian Piero Gasperini si affiderà ovviamente a lui anche nella trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona, valida per l'ultima giornata di campionato e in programma domani alle ore 20:45. Il centravanti olandese ha fatto innamorare i tifosi giallorossi e ieri è andato in scena un simpatico siparietto all'esterno del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , un giovane tifoso si è avvicinato alla sua macchina all'ingresso del centro sportivo: «Donny portaci in Champions, portaci in Champions!». La risposta del bomber non si è fatta attendere: «Sì, vi ci porto! Andiamo in Champions, forza Roma».

Inoltre Gasperini sta riservando a Malen un trattamento speciale con l'obiettivo di preservarlo in vista del match di domani: nessun entrata dura e contrasti aggressivi in allenamento quando il pallone è tra i piedi di Donyell.

(corsport)