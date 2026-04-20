Wesley punta il Bologna e rassicura i tifosi incontrati a Ostia: "Sto bene"

La Roma tornerà ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nel pomeriggio odierno e inizierà la preparazione in vista della difficile trasferta di Bologna, in programma sabato 25 aprile alle ore 18 allo Stadio Dall'Ara. Gian Piero Gasperini spera di recuperare Paulo Dybala e Wesley, i quali sono attesi in gruppo. L'esterno brasiliano corre e calcia da diversi giorni, motivo per cui l'allenatore si aspettava di vederlo tra i convocati in vista della partita contro l'Atalanta, ma lo staff medico non ha dato il via libera. Sono pochi, invece, i dubbi sulla sua presenza contro i felsinei e lo stesso Wesley ha rassicurato i tifosi incontrati ieri a Ostia: "Sto bene", le parole riportate dall'edizione odierna del quotidiano .

(Il Messaggero)