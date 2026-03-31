Terapie e doppie sedute in palestra per Dybala: la Joya mette nel mirino Bologna-Roma

Paulo Dybala sta lavorando duramente per tornare in campo il prima possibile dopo la rottura longitudinale completa del menisco esterno del ginocchio sinistro e il conseguente intervento in artroscopia effettuato il 6 marzo a Villa Stuart. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , la Joya sta seguendo l'iter riabilitativo e sta alternando terapie e doppie sedute in palestra ogni giorno per farsi trovare pronto per il rush finale della stagione. L'obiettivo dell'argentino è tornare nel mese di aprile e la data cerchiata in rosso è il 25 aprile, giorno in cui si giocherà Bologna-Roma. Inoltre in occasione di quella partita tornerà a disposizione anche Manu Koné, ai box per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra.

(Il Messaggero)