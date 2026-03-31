Oggi la ripresa, Soulé spinge: vuole esserci contro l'Inter

Archiviati i tre giorni di riposo si riaprono i cancelli di Trigoria. Gasperini ha scelto di concedere un giorno in più alla squadra per ricaricare le energie fisiche e mentali, ha visto il gruppo un po' stanco e ha preferito alleggerire la pressione in vista del big match di domenica contro l'Inter. Oggi pomeriggio la ripresa, ancora una volta senza i nazionali che torneranno domani. [...] Nessun problema per Hermoso che si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio. A San Siro guiderà la difesa poi prima della fine della stagione firmerà il prolungamento del contratto.

Inizia il conto alla rovescia per Soulé. L'argentino non si è fermato neanche in questi giorni: allenamenti in palestra e trattamenti speciali insieme al suo preparatore atletico. È tornato a calciare in porta e se le risposte saranno positive in questa settimana verrà convocato. Prosegue il recupero di Dybala: terapie e doppie sedute ogni giorno in palestra per farsi trovare pronto per il rush finale della stagione. Anzi, Paulo ha in mente di tornare in campo già nel mese di aprile. [...]

(Il Messaggero)