Wesley recupera, Soulé resta in dubbio

IL TEMPO (L. PES) - Verso la conferma del tridente. Dybala resta ai box e Soulé continua a gestire la pubalgia anche per cercare di essere al meglio per il big match con la Juventus. Gasperini prepara l'importante sfida con la Cremonese di domani alle prese con l'emergenza attacco.

El Shaarawy e Ferguson non sono neanche mai stati vicini al rientro mentre Dybala e Soulé continuano a convivere con i rispettivi problemi fisici. La Joya va verso un altro forfait con la speranza di esserci contro la sua ex Signora, mentre Mati potrebbe al massimo strappare una panchina, come a Napoli, vista la fastidiosa pubalgia che lo tormenta da settimane.

La buona notizia, per il tecnico, arriva da Wesley. Il brasiliano è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per la gara di domani. Anche lui, come Mancini e N'Dicka è nell'elenco dei diffidati e la gestione in vista dello scontro diretto della prossima settimana sarà tutta a carico dell'allenatore di Grugliasco.

Intanto non si ferma la protesta dei tifosi dopo la conferma della chiusura delle trasferte per i residenti nella provincia di Roma. Ieri è arrivata la proposta delle organizzazioni dei sostenitori giallorossi di «di proporre appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR del Lazio del 17 febbraio 2026 che ha accolto solo parzialmente il ricorso contro il decreto del Ministero degli Interni del 20 gennaio 2026».