Wesley out con la Cremonese: Dybala e Koné pronti al rientro

Due sospiri di sollievo e un ritorno fondamentale. Il telefono di Gian Piero Gasperini, a poche ore dal pareggio col Napoli, ha ricevuto ieri solo messaggi positivi. Il primo riguardava le condizioni fisiche di Wesley. II brasiliano domenica sera al Maradona era uscito zoppicando e con il ghiaccio alla caviglia sinistra dopo il pestone di Rrahmani che ha portato al rigore per la Roma. Ma gli esami diagnostici hanno escluso lesioni o fratture. Si tratta solo di una forte contusione, da smaltire con ghiaccio e qualche giorno di terapia. Possibile un turno di riposo contro la Cremonese per averlo al meglio nel big match con la Juve. Ma le buone notizie non finiscono qui. Perché anche gli esami al ginocchio di Dybala hanno dato responso positivo. La Joya tornerà ad allenarsi domani con l'obiettivo stavolta di rispondere presente dopo il forfait inatteso di domenica scorsa. Di certo Gasp avrà di nuovo Koné che si è messo alle spalle la lesione muscolare ed è tornato a piena disposizione. Sula via del recupero anche Hermoso ed El Shaarawy.

(gasport)