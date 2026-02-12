Wesley ha stregato il City, pronta un'offerta da 50 milioni

L'esterno in ascesa ma il club tira dritto e punta la coppia

Palestra-Bernasconi. Obiettivo primario: salire in classifica. Ma la Roma di Gian Piero Gasperini vede salire anche le quotazioni di singoli che iniziano ad attirare le attenzioni dei top club europei. Oltre a Manu Konè (per il quale comunque si aspetterà il Mondiale) c'è Wesley che dopo aver conquistato Ancelotti e Gasp ora è entrato nel mirino di Pep Guardiola. All'assalto Ora il Manchester City è disposto a metterne 50 sul piatto. Una cifra considerevole soprattutto considerando che Wesley cinque anni fa arrotondava lo stipendio facendo il parcheggiatore nel ristorante dove lavorava la mamma. (...) Il brasiliano, ormai impiegato a sinistra, è ritenuto incedibile e anzi il club vorrebbe fare un colpo di pari livello sempre in fascia. Il primo nome della lista di Gasperini è quel Marco Palestra cresciuto proprio dal tecnico a Bergamo e ormai esploso al Cagliari. Impresa difficile, lo è meno arrivare a Bernasconi (sempre dell'Atalanta).

(gasport)