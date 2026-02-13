Vergara e Pisilli, i talenti per volare

Chi li ferma più. Antonio Vergara e Niccolò Pisilli rappresentano il nuovo che avanza, il volto giovane della Serie A, la meglio gioventù di un campionato più volte accusato di ospitare troppi ultra-trentenni. Ed invece i due talenti di Napoli e Roma, prodotti in casa, stanno dimostrando che a 23 e 21 anni ci si può prendere la scena lo stesso e diventare un traino per le rispettive squadre anche ad altezze da Champions. (...) E, manco a dirlo, quella di domenica sarà un'occasione d'oro per tutti e due: la sfida del Maradona come un trampolino di lancio per dimostrare di essere grandi sotto lo sguardo interessato del ct azzurro Rino Gattuso. Profumo di azzurro Lui, Vergara, al tavolo del calcio si è accomodato con assoluta umiltà e anche, a dirla tutta, con quella spudoratezza - e non è un ossimoro - di chi è padrone di se stesso. (...) Napoli-Roma di domenica, a quel punto, per lui cambierà, assumerà una dimensione nuova e diversa persino dai precedenti appuntamenti onorati a modo suo: gol - con tanto di ruleta - in faccia ai mostri sacri del Chelsea; contropiede, favorito da Hojlund, con rasoiata alla giugulare di De Gea; replay, col Como, sempre su invenzione del danese. Vergara Antonio, di Frattaminore, 6 km da Frattamaggiore, casa guarda un po' di Lorenzo Insigne, che certe affinità hanno. La vita dell'attaccante è cambiata così nell'ultimo mese, dal 17 gennaio per la precisione, una specie di spartiacque della sua carriera. (...) E se Vergara premerà il piede sull'acceleratore fin dal primo minuto sulla fascia, sotto

l'altra metà del cielo Pisilli cercherà a centrocampo di spingere con quelle percussioni che tanto piacciono a Gasp. Colui il quale, è bene ricordarlo, lo ha tolto dal mercato a gennaio prospettandogli un futuro alla Koné o alla Cristante in questa Roma. L'azzurrino, con 3 gol nelle ultime 5 gare, è la vera sorpresa di questo girone di ritorno: ha scalato le gerarchie col suo gioco propositivo e ora può tornare utile proprio alla Nazionale maggiore di Gattuso, da giocatore simbolo della rotazione riuscita di Gasperini in mezzo. (...) A Napoli Pisilli può mettere i gradi: sul treno per la Champions, al pari di Vergara, vuole salirci anche lui a tutti i costi. E, se possibile, da protagonista.

(gasport)