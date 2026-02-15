Una vera prova del 9

Alla vigilia della partita d'andata contro il Napoli, la Roma - dopo il successo in casa della Cremonese - era in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrici, il Milan e proprio il Napoli. Perso lo scontro diretto (strano … ) con i campioni d'Italia, tredicesimo turno, il gruppo di Gian Piero Gasperini ha cominciato a frequentare un altro campionato.[...] La Roma che perse (con merito) all'Olimpico contro il Napoli, però, non aveva ancora Donny Malen, il fiore all'occhiello del suo mercato di riparazione. [...] Ecco perché, nelle chiacchiere della vigilia, la Roma attuale appare più completa (più forte?) di quella che a fine novembre beccò in casa con il classico zeroauno. Paradossi del calcio, probabilmente, ma sarebbe delittuoso non tener conto del "Fattore DM". Un attaccante che ha saputo cambiare il gioco offensivo della Roma, che tira in porta appena ha il pallone tra i piedi e che ha dato coraggio e fiducia a tutti i suoi compagni. L'impegno odierno servirà anche per capire il reale valore italiano dell'olandese, perché il Napoli (nonostante le varie assenze) ha una difesa non impeccabile ma molto affidabile. Una sorta di prova del 9 per il 9 (14, in realtà) della Roma, chiamato a confermare il suo talento, il suo fiuto del gol contro un avversario che, classifica alla mano, non può permettersi di sbagliare la partita. [...] Detto di Malen, chi ci sarà in campo dal primo minuto? [...] Dybala non è stato convocato; Soulé non sta benissimo e si è allenato poco, così Pellegrini potrebbe/dovrebbe essere uno dei sicuri tra i trequartisti. E Zaragoza? Utile (per ora) più a gara in corso, ha sostenuto Gasp. [...] Ma come: Gasperini per mesi ha invocato l'ingaggio di un attaccante di piede destro da impiegare a sinistra, e ora che ce l'ha non lo fa giocare?

(M. Ferretti - Corriere dello Sport)