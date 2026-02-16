Un Maradona tutto azzurro e 29 romanisti

Sold out. Oltre cinquantunomila spettatori hanno assistito ieri a Napoli-Roma. [...] Sotto la luna di Napoli è andato in scena uno scontro diretto per la Champions che ha catalizzato l'attenzione di uno stadio quasi interamente azzurro, made in Naples, ad eccezione dei 29 indomiti tifosi della Roma che hanno occupato il settore riservato agli ospiti. Un numero molto esiguo in ragione delle limitazioni imposte ai residenti nella regione Lazio.

In tribuna autorità non c'erano De Laurentiis e i Friedkin: loro, la grande partita del Maradona, l'hanno guardata in televisione. [...]

(corsport)