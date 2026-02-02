UDINESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dietro torna Hermoso, ballottaggio El Aynaoui-Pisilli a centrocampo

Questa sera alle 20:45, la Roma di Gian Piero Gasperini sfiderà l'Udinese per il match valevole per la 23esima giornata di Serie A. Giallorossi che sono costretti a rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus per tenere la scia Champions League. Il tecnico di Grugliasco dovrà sciogliere ancora pochi dubbi in vista della gara di questa sera.
In porta tornerà Mile Svilar, rimasto in panchina contro il Panathinaikos, mentre il terzetto difensivo sarà finalmente quello titolare con Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce ci saranno Celik e Wesley, mentre è ballottaggio a centrocampo per chi affiancherà Cristante. Al momento è El Aynaoui ad essere in vantaggio su Pisilli. Davanti, Soulé e Pellegrini agiranno a supporto di Malen.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI
GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.
CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.
TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.
IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.
CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.
IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.
IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.