Udinese-Roma: la moviola dei quotidiani. Dubbi sul fallo Mancini-Davis. Tanti gialli e molta confusione per Sacchi

La Roma perde 1-0 contro l'Udinese ed ora è fuori dalle prime quattro posizioni della Serie A. In Friuli partita molto difficile per i giallorossi di Gian Piero Gasperini e il carico da novanta ce lo mette l'arbitro della gara: Juan Luca Sacchi (5.66). Il direttore di gara non adotta un metro ben chiaro e per tutta la partita sventola cartellini gialli. Rimangono dei dubbi, infine, sulla punizione, da cui poi scaturisce il gol di Ekkelenkamp, fischiata ai friulani sul contatto tra Mancini e Davis.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

AI 3 del secondo tempo, Mancini frena la corsa di Davis sulla trequarti: per l'arbitro è calcio di punizione e giallo, e alla ripresa del gioco Ekkelenkamp segna il gol vittoria. Gasperini si lamenta con gli arbitri, ma la sensazione è che il difensore giallorosso comunque ostruisca la corsa del bianconero. Nel finale, corretto il fuorigioco rilevato sulla spizzata di Ndicka per Tsimikas, fischio che di fatto cancella il gol del pari di Cristante.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita abbastanza lineare per Sacchi, che tiene in pugno la situazione dall'inizio alla fine. Tante le proteste della Roma sulla punizione dalla quale nasce il gol di Ekkelenkamp: giusto fischiare il fallo e far scattare il giallo per Mancini, che si ferma lasciando però la gamba piantata a terra per interrompere la corsa di Davis, involato verso la porta. Senza sbavature la gestione dei cartellini, comunque non pochi. Nel primo tempo viene ritenuta regolare una trattenuta di Solet su Pellegrini: il numero 7 giallorosso era davanti e viene affossato in corsa dal difensore bianconero

con la mano. Decisione rivedibile. Ancora Solet protagonista nella ripresa, quando viene in contatto in piena area con Ghilardi, che viene anticipato poco prima

dell'impatto: non è mai rigore. Sul gol annullato a Cristante, viene segnalato subito il

fuorigioco di Tsimikas.

IL TEMPO

Sfortunato Sacchi perché a livello tecnico, fino al momento della punizione del gol di Ekkelenkamp, non aveva sfigurato. Nell'occasione, infatti, Davis va in velocità, con Mancini che si ferma non compiendo alcun gesto né con il corpo né con la gamba verso l'attaccante dell'Udinese, che invece gli va addosso. Dal punto di vista disciplinare le cose vanno meglio per Sacchi, ad eccezione dell'episodio da cui nasce il gol, in cui Sacchi ammonisce Mancini: giusti i gialli per Cristante, per Davis e Kristensen. Nel secondo tempo la soglia del cartellino si abbassa anche troppo: eccessivo il giallo per Pellegrini per il fallo su Atta, mentre sono giusti gli altri. Netto il fuorigioco di Tsimikas nel finale che porta all'annullamento del gol di Cristante.

IL ROMANISTA - VOTO 5

Brutta prestazione per Sacchi in Udinese-Roma. Parte illudendo tutti che farà giocare, ma il gioco dura poco. Inizia via via a spezzettare il gioco, trovando falletti e ignorando falli. Vuole una soglia alta dell'infrazione, ma perde su spinte e contrasti. Alza anche, inutilmente, il livello di severità, ammonendo quasi la metà dei giocatori in campo. Nella ripresa becca il giallo dopo 3' Mancini: fa blocco, rimanendo fermo, su Davis che gli si tuffa addosso. E la punizione da cui nasce il gol dei friulani: Gasperini protesta a lungo. Al 90' Cristante segna di testa, ma, c'è fuorigioco di Tsimikas.