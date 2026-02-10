Totti in tribuna: si lavora a fari spenti

Per adesso da tifoso, poi si vedrà. Pol non significa oggi o domani, forse neanche dopodomani, ma non significa neppure tra dieci anni. Francesco Totti ieri era allo stadio per Roma-Cagliari con il figlio Cristian e l'amico Candela. I rapporti erano e restano molto distesi con la Roma e l contatti per un rientro In società dello storico numero 10 sono costanti. I tifosi lo rivogliono a casa, come dimostra il coro: "Un capitano, c'è solo un capitano" e il conseguente saluto di Francesco, emozionato. Ha detto il direttore sportivo Massara: "Francesco Totti è la storia di questa club. Lui e la famiglia Friedkin condividono un rapporto molto positivo. Le decisioni future spettano alla proprietà che agisce sempre per il bene della Roma". E quindi si continua a lavorare, per far sì che l'ex numero 10 torni a casa sua in una veste ancora da definire. Ma senza fretta o pressioni, con la serenità di chi sa che prima o poi si ritroverà. Non può finire così.

(corsport)