Test Dybala tra infortunio e futuro

Alla ripresa, il primo pensiero di Gasperini sarà per Dybala. Le sue condizioni restano precarie: Paulo era tornato in gruppo mercoledì, però sabato, alla vigilia della sfida con il Napoli, ha sentito nuovamente fastidio al ginocchio infiammato e per precauzione si è dovuto fermare.

La giornata di ieri l'ha trascorsa riposando ed eseguendo qualche esercizio in palestra, oggi tornerà in campo con un preparatore per testare la soglia del dolore e capire se potrà riaggregarsi ai compagni oppure proseguire con l'attività personalizzata. [...]

A questo punto l'asticella è spostata a domenica prossima, per Roma-Cremonese. [..] Ha saltato ieri l'undicesima partita di questo 2025-26, stagione che lo porterà alla scadenza del contratto e in cui sono stati già tre gli infortuni: due lesioni muscolari e questa infiammazione al ginocchio. [...]

(corsport)