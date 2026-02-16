Super Malen illude la Roma, ma Alisson salva il Napoli e fa pari

Una mezza vittoria per il Napoli, una mezza sconfitta per la Roma. Per il sapore che lascia a Conte e Gasperini, per la classifica che ha disegnato questo 2-2 in ottica qualificazione Champions, per una squadra - la Roma - che ha visto sfumare l'aggancio al terzo posto e un'altra che invece se lo tiene stretto, con le unghie e con i denti. Grazie a un ragazzo brasiliano, Alisson, che ha scelto di far innamorare il Maradona al debutto in serie A. (...) Segno che sul mercato di gennaio, se si cerca, si puo fare bene. Vallo a dire alla Roma e a un Malen davvero incontenibile: cinque gol in cinque partite, qui a Napoli per due volte l'olandese ha spinto i suoi a mettere il muso avanti. Ma non è bastato. E la sua sostituzione, arrivata dubito dopo il rigore del momentaneo 1-2, ha spento la squadra di Gasperini: era davvero inevitabile?

La partita l'ha giocata meglio la Roma. Che l'ha aggredita nel vero senso del termine, baricentro alto dal fischio d'inizio e marcature mai così a tutto campo, come un rinforzo del marchio di fabbrica di Gasperini. L'idea era chiara: recupero palla e giocata immediata verso Malen, senza troppi intermezzi pubblicitari. Così del resto è nato proprio il gol che ha portato avanti la Roma, con Zaragoza una volta tanto poco innamorato del pallone e più della giocata rapita verso l'olandese: difesa del Napoli sorpresa, tempi perfetti e Gasp avanti.

La squadra di Conte è parsa quasi sorpresa dal ritmo giallorosso, al punto di essere costretta spesso a giocare la palla diretta verso Hojlund. (...) Il pallino l'ha tenuto la Roma, nel primo tempo, pure dal punto di vista dell'entusiasmo e della capacità di riuscire in quel che era stato preparato a tavolino. (...) Solo che quando incontri le grandi squadre non puoi permetterti un calo di tensione. Il Napoli s'è aggrappato a questo, dal 35' in poi del primo tempo ha alzato di 15 metri la sua linea difensiva e ha portato a casa il pareggio, tanto cercato quanto baciato dalla buona sorte, con un destro di Spinazzola deviato da Pisilli. Segnale recepito, cosi Gasp ha convinto 1 suol all intervallo a tornare a spingere. Il Napoli sè via via allungato, la Roma invece con Wesley - pescato dal solito Malen — è andata a prendersi Il rigore del 1-2. Qui la mossa di Conte: dentro Alisson, messo dalla parte di un Mancini già ammonito a dare fastidio, Cosi e stato, fino al pareggio a 8 dalla fine e anche più avanti: la Roma del resto non ne aveva più, Vaz e Venturino più dannosi che utili. Gasperini si consola col +1 sulla Juventus e con Malen. «La mia Roma aveva bisogno di uno come lui, vedrete che farà sempre meglio». E Conte sorride: «Rimontare due volte non era semplice, al punti avremmo meritato noi. In queste ultime gare ci stiamo costruendo il futuro».

