Stadio Roma: in Giunta entro 10 giorni

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Si avvicina un ulteriore passo in avanti nell'iter per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Lo scorso 23 dicembre il club giallorosso aveva consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del futuro impianto e ora il percorso burocratico prevede un ulteriore passaggio in

Campidoglio. All'interno della maggioranza guidata dal sindaco Gualtieri sono state scandite nelle scorse ore le date per arrivare al nuovo sì in Aula Giulio Cesare: il 26 febbraio, se verranno rispettati i tempi, la delibera andrà in Giunta, mentre il voto è attualmente previsto nella seconda settimana di marzo. In questi giorni sarà completato l'asseveramento delle prescrizioni del Comune. In particolare è in fase di analisi l'asseverazione del piano economico-finanziario dello stadio nei numeri presentati dai Friedkin. Dopo la Giunta l'iter prevede l'esame del testo da parte di sei commissioni capitoline: Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport. Dopo di che, il testo tornerà in assemblea per la conferma definitiva con il voto da parte del consiglio comunale. Il tutto mentre si attende la ripresa degli scavi archeologici a Pietralata e mentre i Friedkin stanno ricevendo gli ok detinitivi dalle banche per la quota da loro non finanziata per la costruzione.