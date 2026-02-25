Soulé va gestito, ma domenica ci sarà

Un'amichevole tanto per non perdere il ritmo partita.

Se lo può permettere chi ha il privilegio di non dover giocare i playoff europei. (...) Stavolta con il

Montespaccato allenato dall'ex giallorosso Romondini, club che milita in Serie D. (...) La partita è finita 4-0 per i giallorossi con gol di El Aynaoui, Venturino, Tsimikas e Arduini, elemento della Primavera e nipote di Picchio De Sisti. Gasperini ha apprezzato lo stato di forma della squadra, anche se sono stati "risparmiati" alcuni titolari come Koné, Ndicka, Mancini o Pellegrini. Ma ancora di più il tecnico ha gradito le notizie arrivate dall'infermeria. Oltre al ritorno in gruppo di El Shaarawy, dopo più di un mese di assenza, ci sono segnali di ripresa per Soulé che osserverà ancora uno o due giorni di riposo (causa pubalgia). (...) Permangono ancora dubbi, invece, su Paulo Dybala. L'infiammazione al ginocchio è in forte miglioramento, ma ad oggi non c'è una data precisa per il ritorno della Joya. (...) Discorso simile per Hermoso, per il quale è stata scongiurata la lesione al tendine, ma che ha accusato un risentimento all'ileopsas poco prima di scendere in campo contro la Cremonese.

(gasport)