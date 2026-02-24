Alla scoperta del Montespaccato Calcio: dal percorso in Serie D alla rinascita con l'ex Roma Romondini in panchina

LAROMA24.IT - La Roma non si ferma mai e Gian Piero Gasperini vuole mantenere il ritmo partita anche durante gli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. I giallorossi stanno giocando una volta a settimana da inizio febbraio in seguito alla qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, ma nell'ultimo periodo stanno affiancando delle amichevoli alle gare di campionato. Il 18 febbraio, tra il big match con il Napoli e la sfida contro la Cremonese, i capitolini hanno disputato nel loro quartier generale un test contro l'Atletico Lodigiani e si è concluso con il risultato di 4-0 grazie alle firme di Manu Koné, Neil El Aynaoui (doppietta) e Mattia Della Rocca.

Gasp ha approvato tale metodo di allenamento e oggi, giorno di ripresa degli allenamenti in vista dell'attesissimo scontro diretto con la Juventus, ha organizzato un'amichevole contro il Montespaccato Calcio. La società sportiva dilettantistica di Via Stefano Vaj milita nel Girone G di Serie D e si trova al quindicesimo posto in classifica con 24 punti in 25 giornate, in piena zona playout e a +4 dalla posizione che costerebbe la retrocessione diretta. La squadra sta vivendo comunque un momento positivo e viene da quattro risultati utili consecutivi (3 pareggi e una vittoria).

La svolta è arrivata il 26 gennaio, quando Fabrizio Romondini è stato nominato allenatore al posto dell'esonerato Andrea Bussone. Nato il 24 aprile 1977 a Roma, l'ex calciatore giallorosso (2 presenze da 3 minuti totali nella stagione 1996/97 - 1-0 contro il Napoli e 4-1 contro il Perugia - con Carlos Bianchi in panchina) è ancora imbattuto e da capitano aveva vestito la maglia del Montespaccato nella prima e storica stagione sportiva di “Talento & Tenacia”, il progetto promosso dalla Regione Lazio dopo il sequestro del club avvenuto nel giugno 2018. Inoltre Romondini (cresciuto nel settore giovanile della Roma e grande amico di Francesco Totti, Daniele De Rossi e Vincent Candela) ha ricoperto anche il ruolo di supervisore tecnico delle giovanili della società dilettantistica.