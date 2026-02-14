Soulé è a rischio. Batistuta a Trigoria

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Gasperini incrocia le dita per Soulé in vista del big match col Napoli. L'argentino è alle prese con la pubalgia, che negli ultimi giorni gli sta creando non pochi fastidi. La rifinitura di oggi sarà decisiva per capirne le condizioni, ma appare difficile che l'ex Juve possa partire titolare. In attacco si va quindi verso un trio composto da Malen, Dybala e uno tra Pellegrini (favorito) e Zaragoza.

Nel frattempo ieri a Trigoria si è rivisto Batistuta, riapparso dopo 23 anni: «Fa sempre piacere tornare dove si è stato bene. Sono contento di rivedere vecchi amici. Mi sono divertito tanto e ho raccolto i frutti di una carriera, riuscendo a vincere uno scudetto storico», la reazione del campione d'Italia nel 2001.