Soulé ci prova

Il Tempo (L. PES) - Missione Juve. Soulé stavolta vuole esserci. In una notte speciale contro la sua ex squadra, l'argentino vuole dare il suo contributo nello scontro cruciale per la Champions. La pubalgia lo tormenta dalla fine del 2025 ma questa settimana è diversa dalle altre e la gestione sarà totalmente dedicata al recupero. Due settimane fa non doveva partire per Napoli salvo poi decidere di aggregarsi e giocare, in condizioni pessime, la ripresa senza però incidere. Poi il riposo saltando la gara interna con la Cremonese e ora una nuova settimana cominciata ieri con l'allenamento differenziato. Gasperini ci spera, Mati non vuole mancare il Galà dell'Olimpico e farà di tutto per provarci. D'altronde l'unica medicina per gestire la fastidiosa pubalgia è il riposo, ma cercare di forzare i ritmi potrebbe valerne la pena. Nell'estate del 2024 il talento di Mar del Plata ha scelto i colori giallorossi dopo che la Juve del binomio Giuntoli-Motta lo aveva accantonato per altre scelte. De Rossi e Dybala furono tra le principali motivazioni ma dopo un primo periodo di ambientamento l'attaccante argentino si è calato alla perfezione nella realtà giallorossa. La grande crescita con Ranieri e un nuovo ruolo con Gasp ne hanno fatto un vero e proprio trascinatore nella prima parte di questa stagione. Sei gol in campionato conditi da quattro assist. L'ultimo lampo, però, risale al 10 gennaio con l'assist per Koné e il gol facile che svoltarono la gara contro il Sassuolo all'Olimpico. Già lì i primi fastidi che hanno complicato l'inizio del girone di ritorno. Soulé è stato il vero e proprio punto di forza di un attacco spento, che solo lui in diversi momenti ha saputo accendere. Ora il grande ex della sfida con la Juve vuole riprovarci, con i prossimi giorni che saranno decisivi per capire i margini di riuscita della missione recupero.

L'altro grande ex, nonché grande assente per l'ennesima volta dell'ultimo periodo, è Paulo Dybala. Da quando veste la maglia giallorossa mai un gol contro i bianconeri e anche lui sta tentando il recupero per lo spareggio. L'ultima presenza risale al 25 gennaio scorso, in Roma-Milan, poi il fastidio al ginocchio che l'aveva illuso di esserci a Napoli salvo poi riportarlo indietro col dolore che non accennava a diminuire. La Joya spera di superare l'ostacolo e provare a far male al suo vecchio amore. Anche perché Gasperini, quando lo ha avuto a disposizione, l'ha sempre considerato una prima scelta per cercare di sfruttare al meglio la qualità del suo sinistro negli ultimi venti metri. La salita è ripida per i due ex argentini, ma il traguardo è visibile e la voglia di essere protagonisti, a volte, può essere più forte del dolore.