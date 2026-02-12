Soulé arranca, Dybala spera. Ballottaggio Hermoso-Ghilardi

Joya ritrovata per Dybala che si è messo alle spalle l'infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori con Panathinaikos, Udinese e Cagliari. E tornato a disposizione di Gasperini, ci sarà contro il Napoli e punta ad una maglia da titolare. Il gol contro una big manca addirittura dal 29 dicembre 2024, in quel caso a San Siro col Milan. Tre, invece, le reti in questa stagione. Le stesse di Malen che però ci ha impiegato solamente quattro partite e l'intesa tra i due funziona già a meraviglia. (...) Il rinnovo è ormai difficilissimo - nonostante vorrebbe rimanere nella Capitale - e il focus si sposta sul presente, l'obiettivo è lasciare la Roma in Champions League e magari con un trofeo. L'idea di Gasperini per la sfida di domenica è quella di ricomporre di nuovo la coppia con Malen, anche per concedere un turno di riposo a Soulé che è ancora alle prese con la pubalgia e si è allenato a parte. L'altro ballottaggio sulla trequarti è tra Zaragoza e Pellegrini. (...) Rimandato il ritorno in gruppo per Hermoso che però punta alla convocazione. Il dolore al piede sinistro è diminuito, ma il ballottaggio con Ghilardi è aperto. Chi ci sarà sicuramente è Vaz che ha già smaltito la lesione di primo grado al soleo. (...) Ai box ancora El Shaarawy, Ferguson e Koné oltre al lungodegente Dovbyk che tornerà tra marzo e aprile. Migliorano le condizioni del francese, ma difficilmente si rivedrà domenica mentre è certa la sua presenza contro la Cremonese. In mezzo al campo insieme a Cristante uno tra Pisilli e El Aynaoui. (...) Continuano i dialoghi tra Friedkin e Totti ma rimane il nodo sul ruolo. (...) L'idea è di inserirlo gradualmente in società, inizialmente come consulente esterno del club - una sorta di uomo immagine-per poi diventare una figura più operativa in futuro.

(Il Messaggero)