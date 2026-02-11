Si rivede Vaz, Joya in attesa. Ritorno di Totti: il nodo è il ruolo

Archiviato il giorno di riposo, da oggi la Roma torna a fare sul serio. Appuntamento nel pomeriggio a Trigoria per iniziare a preparare il big match di domenica contro il Napoli, snodo cruciale per la corsa alla Champions League. L'emergenza ancora non è finita ma arriva la prima buona notizia dall'infermeria. Vaz oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver smaltito la lesione al soleo. Attesa per Dybala, il dolore al ginocchio è diminuito e punta a tomare tra i convocati. Stesso discorso per Hermoso che ha saltato la partita contro il Cagliari a causa di un duro colpo sul collo del piede sinistro, tra oggi e domani proverà ad allenarsi con il resto dei compagni. Verso il forfait Koné, Ferguson ed El Shaarawy. Uscito acciaccato Wesley che ha subito un colpo sul ginocchio sinistro, applicata una fasciatura ma le sue condizioni non preoccupano. Il tecnico da oggi inizierà a studiare le soluzioni per arginare il Napoli, da non escludere un'altra maglia da titolare per Pisilli dopo la bella prestazione di lunedì. Nel frattempo, continuano i contatti tra i Friedkin e Totti. Il ritorno a Trigoria si avvicina pian piano, ma resta il nodo sul ruolo. Non c'è fretta di trovare un accordo e le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.

(Il Messaggero)