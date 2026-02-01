Settore chiuso a Udine. Attesi oltre 1000 tifosi giallorossi sugli spalti

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Dagli amici greci a quelli friulani. Da Atene a Udine il passo non è affatto breve eppure il destino ha voluto mettere sul cammino della Roma due squadre con le quali i tifosi hanno saputo costruire un legame di amicizia e reciproco rispetto. Ed è proprio per questo motivo se nella fredda serata di domani sera al BluEnergy Stadium vedremo un'importante traccia di giallorosso sugli spalti.

L'Udinese, appresa la decisione della Prefettura di chiudere il settore ospiti e di negare la possibilità di partecipare alla trasferta ai tifosi della Roma residenti nel Lazio, non ha potuto far altro che attenersi al decreto ministeriale, chiudendo la vendita per quel settore.

Ma proprio per rapporto di amicizia che esiste tra le due tifoserie, sono attesi circa 1000 supporters giallorossi sulle tribune del BluEnergy Stadium. [...]

In tal senso l'Udinese ci ha tenuto a precisare come non ci fosse nessun settore aperto ad hoc per i tifisi romanisti, come circolato negli ultimi giorni, ma che i residenti nel Lazio avrebbero potuto acquistarli in tutti i settori dello stadio senza alcuna criticità. [...]