Serie A, il saldo del mercato dal 21/22 in poi: per la Roma un rosso di oltre 107 milioni

Nell'edizione odierna del quotidiano sportivo, è stato calcolato il saldo del calciomercato delle squadre di Serie A, tra entrate e uscite, a partire dalla stagione 2021/2022. La Roma ha un bilancio negativo di 107,44 milioni di euro. Chi sta peggio è il Milan, con un rosso di 283,6 milioni. I rossoneri sono seguiti da Juventus (-256,87), Como (-223,81), Napoli (-115,83), Roma appunto, Cremonese (-57,58), Pisa (-54,88), Parma (-36,4), Lazio (-21,83) e Bologna (-5,36). La prima squadra con un saldo positivo è la Fiorentina (+22,58 milioni). Chi ha fatto meglio in questo senso è l'Udinese, con un bilancio positivo di 116,14 milioni.

(corsport)