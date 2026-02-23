Scatto Roma, Gasp al terzo posto

Il coraggio e la paura sono contagiosi: si propagano negli spogliatoi come virus. Mentre gli avversari principali per i posti Champions dimostrano che il timore di fallire è superiore alla voglia di centrare l'obiettivo, la Roma batte la Cremonese, agguanta il Napoli al terzo posto e stacca la Juve (+4) prima dello scontro diretto. (...) Nello spogliatoio giallorosso circolavano da sabato le parole di Gian Piero Gasperini, (...) non esiste altra meta della qualificazione in Champions. La Roma si è meritata questa consapevolezza nel corso di un campionato vissuto nel gruppetto di élite e la risposta alla dichiarazione di Intenti di Gasp è stata confortante. (...) La partita, comunque, è stata rognosa come spesso accade contro la Cremonese. La squadra di Nicola (...) è abbastanza attenta a tenere le linee strette e a concedere pochi spazi. (...) Gasperini ha iniziato con Zaragoza a destra e Pellegrini a sinistra, ma la scolastica interpretazione del 3-4-2-1 non spettinava la difesa sostenuta dall'ottimo Luperto. La Cremonese abbassava molto gli esterni Zerbin e Pezzella, chiedeva a Bonazzoli di legare il gioco e a Thorsby di inserirsi ogni tanto senza palla, costringendo Cristante a seguirlo. Nicola ha incomprensibilmente scelto di lasciare in panchina Vardy preferendogli l'inutile Sanabria e rinunciando, oltre alla mezzala più tecnica (Vandeputte), anche all'uomo delle ripartenze. (...) La traversa di Mancini (35', unica occasione del primo tempo) è nata così: Malen difende la palla, la scarica a Zaragoza che crossa per la testata del difensore. La svolta Troppo poco. E allora a inizio ripresa fuori Ghilardi, dentro El Aynaoui, passaggio al 4-2-3-1 con costruzione 3+1 (il marocchino basso, Koné davanti a lui, Cristante trequartista, terzini altissimi) e Cremonese asserragliata nell'area. L'ingresso di Venturino per un fumoso Zaragoza ha incrementato la spinta sulla destra e proprio su quella fascia sono nati gli angoli della vittoria. Il primo (14') l'ha battuto Pellegrini sulla testa di Cristante. Il secondo (32') l'ha calciato El Aynaoui ed è stato deviato col tacco da Cristante prima della sentenza di Ndicka. Nella sua gara totalmente difensiva la Cremonese ha concesso nove corner ai giallorossi. (...) Il tris l'ha servito Pisilli nel finale, dopo che Svilar aveva vinto l'uno contro uno con Vardy in una delle due occasioni create dai grigiorossi a gara ormai persa (l'altra l'ha sprecata Thorsby di testa). E così la Roma ha sfruttato alla perfezione la giornata nera di Napoli, Juve e perfino Milan: adesso il secondo posto dista solo quattro punti. (...) Domenica all'Olimpico i giallorossi non avranno magari un matchpoint, perché poi mancheranno ancora undici giornate e tornerà l'Europa League, ma qualcosa di molto simie: per restare nella metafora tennistica, sarà l'occasione di un secondo break nel quinto set. Non è tutto, ma è tantissimo.

(gasport)