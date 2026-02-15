Sabatini: "La Roma ha risolto lacune offensive importanti. Il progetto mi piace molto"

LA REPUBBLICA - Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, tra le altre squadre, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: «Napoli-Roma mi incuriosisce. Racconta storie diverse e onestamente non vedo l'ora di godermele».

Ma stasera chi vince?

«Impossibile fare un pronostico. il Napoli è condizionato dalle assenze, quando non puoi contare su 4-5 titolari, è impossibile non avere contraccolpi. Il Napoli ha reazioni da grande squadra e ha un allenatore come Conte che trascina, ma ci ha abituato a un rendimento altalenante soprattutto per questioni contingenti. Nessuno sa quale Napoli andrà in campo. Secondo me giocherà alla grande».



E la Roma?

«Ha risolto lacune offensive importanti a gennaio con un mercato di livello. Il progetto mi piace molto. C'è la giusta miscela tra giocatori fatti e giovani, che sono la base del calcio. Ghilardi, ad esempio, è cresciuto molto».