Roma, Wesley c'è Celik verso la Juve Gasp vuole Fortini

Rischiare o non rischiare? Il dilemma Gasperini se lo porterà fino a domani. Ma non sull'emergenza attacco, quella c'è e tale rimarrà. Dybala è out, così come Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy e molto probabilmente Soulé che continua a non allenarsi per la pu-balgia. Contro la Cremonese l'attacco è allora obbligato: Zaragoza e Pellegrini dietro Malen. Con Vaz. e Ven turino pronti a far rifiatare l'olandese. [...]

Discorso diverso per il brasiliano, tornato ieri ad allenarsi con il gruppo. Il fedelissimo di Gasp potrebbe partire dall'inizio, con il mandato di non rischiare nulla in termini di proteste e durezza degli interventi. Ma la spinta sulla sinistra e la pericolosità offensiva di Wesley sono frecce troppo importanti per Gasp. Rischio calcolato: Tsimikas è pronto a subentrare.

Dalla parte opposta agirà Celik, ormai promesso sposo della Juventus. I 3,8 milioni di euro offerti dai bianconeri non verranno pareggiati dal club giallorosso che ha già scelto il sostituto, con il ritorno di Wesley a destra: Niccolò Fortini della Fiorentina. A Trigoria vogliono chiudere l'operazione in primavera dopo il mancato affondo nel mercato di gennaio.

(Repubblica)