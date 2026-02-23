Roma, tris Champions

Agganciato il Napoli al terzo posto, Gasp: «La volata si deciderà alla fine Battere la Juve sarebbe importante. Abbiamo voglia di grandi obiettivi»

La Roma fa all-in nella giornata 26 di campionato e rafforza la sua posizione in zona Champions. Non si accontenta di superare la Cremonese (3-0). (...) E la notte magica per Gasperini che sale al terzo posto recuperando in classifica sul Milan secondo, adesso a +4, agganciando il Napoli e staccando la Juve, domenica sera attesa nella Capitale, scivolata a - 4. Restano a -5 il Como e l'Atalanta. alleati dei giallorossi in questo weekend. (...) Cristante (350 presenze, meno una da Tommasi), Ndicka e Pisilli hanno festeggiato sotto la Sud il salto in alto in classifica. "Abbiamo un piccolo vantaggio, ci può essere molto utile". Gasperini sa che lo scatto può fare la differenza. Mostra il sorriso in campo e a seguire in tv dopo essersi aggiudicato a braccia alzate e nettamente la tappa più importante, almeno fin qui, del campionato. Unico a vincere tra gli allenatori che corrono per giocare in Champions nella prossima stagione. (...) Senza risparmiare i diffidati Ndicka, Mancini e Wesley. (...) Son 23 i tiri (a 2): "Abbiamo faticato il primo tempo, la Cremonese si è chiusa bene e non riuscivamo a essere pericolosi. Nella ripresa abbiamo cambiato un po, alzando Cristante vicino a Malen e abbiamo creato subito molto". Si gode di giornata la risposta del gruppo: "Quando ho visto ala reazione dei ragazzi dai primi allenamenti ho capito che avremmo fatto bene. Lo spirito mi ha convinto subito. Gruppo solido, più i giovani. Mi conoscevano Dybala, Mancini, El Shaarawy e Cristante. Lo zoccolo duro ha giocato con continuità e trascinato i giovani: Pisilli, Venturino, Ghilardi e Ziolkoski stanno venendo fuori bene. Il gruppo è quello composto da Ranieri. Mi hanno confermato la loro professionalità". La Roma ritrova il gol (due per la verità: Cristante e Ndicka) su calcio d'angolo. L'ultimo di Dovbyk, il 6 gennaio a Lecce. " (...) Ci mancavano. Muovendoci bene ne sono arrivasti addirittura due. Diventa una risorsa in più per vincere le partite".

Domenica la sfida con la Juve: "Vincerla sarebbe un bel passo in avanti. Mancano, però, ancora dodici partite. Decisivo sarà il finale del torneo: difficile che la battaglia si risolva prima". Hermoso si ferma, in dubbio per domenica. Il timore era per i tre diffidati (...), pericolo scampato, ma in realtà il vero contrattempo è legato a Hermoso. Lo spagnolo, che era titolare nella distinta consegnata all'arbitro, nel corso del riscaldamento ha avvertito un fastidio muscolare (...) . Le sue condizioni dovranno essere monitorate in ottica Juventus: probabili esami tra oggi e domani per valutare l'entità del problema.

