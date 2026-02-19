Roma, torna Koné ma Dybala resta un rebus

Una soluzione in più per Gasperini. Manu Koné è di nuovo a disposizione. (...) Con la certezza dell'assenza di Wesley (anche perché diffidato), (...) Gasp si consola con il ritorno del centrocampista francese. (...) Se ci sono delle certezze nella rosa giallorossa, una di quelle risponde al nome di Koné. Insomma, il tecnico può sorridere. Tanto più che ieri, nel test contro l'Atletico Lodigiani, Koné è andato anche a segno. Doppietta, poi, per El Aynaoui e gol per il giovanissimo Della Rocca. (...)

Lo stato di salute e quindi la possibilità di vedere la Joya di nuovo in campo è il solito rebus. Tutto dipende da lui: se sentirà ancora dolore al ginocchio - nonostante il nullaosta dello staff medico giallorosso - l'argentino anche domani non si allenerà. (...) Gasperini resta in attesa di novità. Si sono allenati a parte anche i lungodegenti Hermoso (oggi il ritorno in gruppo), Ferguson, Dovbyk e El Shaarawy.

(La Repubblica)