Roma, l'attacco resta un rebus Gasp si aggrappa al solo Malen

L'attacco resta al centro del dibattito. La Roma, dietro Malen, ha poco. A volte nemmeno il minimo indispensabile. Gasperini deve aggrapparsi all'olandese e ai bimbi, da Vaz a Venturino, da Arena a Della Rocca. O, come è successo in partenza al Maradona, alla scommessa Zaragoza. (...) L'emergenza inquadra il presente e al tempo stesso, tra prestiti e giocatori in scadenza, riguarderà presto il futuro. A fine stagione il reparto offensivo andrà quasi completamente rinnovato. Il focus sull'attualità è imbarazzante. Tra quattro giorni all'Olimpico si presenta la Cremonese, ma Gasperini è come se fosse ancora a Napoli. Davanti ha la certezza di poter schierare solo Malen e ancora Pellegrini. (...) Nessuno a Trigoria osa sbilanciarsi, meglio navigare a vista. A parte pure Hermoso (dovrebbe oggi entrare in gruppo) e Wesley (in dubbio e tra l'altro diffidato). La riflessione sugli attaccanti sarà più ampia a giugno: Ferguson è in prestito (rientrerà al Brighton), EI Shaarawy e Dybala sono a fine contratto (a entrambi non sarà rinnovato) come Pellegrini. Malen e Soulé sono sicuri di restare. Ma mancano altre quattro punte: il centravanti di scorta, perché Vaz potrebbe andare a giocare in prestito come Dovbyk, l'esterno di piede sinistro e due di piede destro, ruolo oggi di Zaragoza e Venturino che nei prossimi tre mesi cercheranno di guadagnarsi la conferma.

Gasp, approfittando del test contro l'Atletico Lodigiani (ottavo nel gruppo G di serie D), ha potuto almeno rivedere Koné. (...) Il francese ha segnato su rigore, poi doppietta di El Aynaoui (una rete su punizione) e gol di Della Rocca per il 4-0 finale. Angeliño ha giocato quasi tutta l'amichevole.

(corsera)